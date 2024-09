L'Amministrazione comunale alfianellese ha donato alla comunità avisina l'installazione durante il 56esimo anniversario della sezione manerbiese

Una panchina gialla per sensibilizzare al dono del plasma

Gialla, come il sole che domenica ha fatto luce sull'importanza del dono del sangue e dei suoi emocomponenti. Gialla come il colore del plasma. La panchina donata dall'Amministrazione comunale all'Avis Comunale Manerbio che opera per competenza anche sul territorio di Alfianello è stata una sorpresa all'interno delle celebrazioni del 56esimo anniversario della fondazione della realtà di volontariato sanitario.

Così, per celebrare al meglio la giornata di festa e al fine di sensibilizzare la comunità, l’Amministrazione comunale ha deciso di installare una panchina di colore giallo sul territorio alfianellese.

"La panchina giallo plasma è un simbolo potente - ha spiegato il sindaco Matteo Zani - Il giallo, colore della generosità e della solidarietà, richiama l'attenzione sul valore del dono del sangue, un gesto semplice che può fare la differenza per molte persone. Sarà posizionata in un luogo molto frequentato durante l'estate, un periodo particolarmente critico per le donazioni. L'augurio è che vedendola sempre più persone si sentano spinte a compiere questo gesto di solidarietà. Ringraziamo la carrozzeria Multicar di Pontevico per averne offerto la verniciatura".