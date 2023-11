Una nuova sede per gli Scout: "Abbiamo lavorato tanto per rendere questo luogo casa"

Un tempo era una piccola postazione usata per la caccia, Ora dà casa ai piccoli «esploratori» amanti della natura. Nella soleggiata cornice di domenica il gruppo Scout Montorfano 1 di Coccaglio ha inaugurato la sua nuova sede presso il Parco Comunale in via Vittorio Veneto.

Una nuova sede per gli Scout di Coccaglio

Una cerimonia partecipata, iniziata con la celebrazione della messa in parrocchia e conclusa con uno spiedo in compagnia in oratorio, la «vecchia casa» degli Scout le cui attività per anni hanno gravitato proprio attorno al centro giovanile.

Don Ugo Baitelli, guida spirituale del gruppo, ha dato la benedizione all’edificio. Hanno poi tagliato il nastro l’assessore alle Politiche culturali Silvia Borra e il sindaco Alberto Facchetti. «Sono grato che questo luogo, una vecchia casina di caccia che è una parte importante della storia del nostro comune, abbia trovato una riutilizzazione - ha esordito il primo cittadino - Già diverse iniziative e associazioni la utilizzano come sede e gli scout, un’organizzazione giovanile in cui credere per l’educazione dei nostri giovani, completano il puzzle».

Un percorso lungo 35 anni

Presente anche Luca Cadei, presidente di zona degli scout, che ha ricordato quanto sia importante il sostegno continuo sia dalla comunità ecclesiastica sia dalla comunità civile per il mantenimento dell’associazione, mentre Roberta Bertelli, capogruppo, ha ringraziato tutti per il supporto dato. «Abbiamo lavorato tanto per rendere questo nuovo luogo “casa”, è stato un lungo lavoro: il nostro gruppo ha 35 anni e questo è solo un nuovo bivio sul nostro percorso».

Scout una volta, scout per sempre. Lo ha ricordato Ilario Presti, anch’esso capo scout, «perché esserlo ti insegna dei valori da ragazzino e puoi scegliere che ti accompagnino per il resto della vita. Quello che ci contraddistingue è lo spirito del servizio, che all’interno del gruppo si traduce nell’aiutare, ma allo stesso modo può essere trasportato anche fuori dalla nostra realtà, tutti i giorni con il prossimo. Il tempo che diamo è donato e non sacrificato, e la gioia nasce prima di tutto dal dono del proprio tempo, piuttosto che dal riceverlo».