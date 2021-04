A Quinzano è nata Villa Lina, la prima residenza assistita a misura di senior a Quinzano d’Oglio.

Una nuova residenza per anziani a Quinzano d’Oglio

Non si tratta di una Casa di Riposo, ma di una lussuosa villa in cui coppie di anziani o anziani soli scelgono di vivere la loro indipendenza in un ambiente sicuro e assistito, senza rinunciare alla libertà di una vita “normale” nel proprio amato paese.

“Villa Lina offre 10 monolocali e 2 bilocali indipendenti, disponibili sia per soggiorni a lungo termine (una nuova casa), sia per brevi permanenze assistite. Vi sono inoltre spazi comuni, quali luminosi salotti, un’enorme terrazza attrezzata affacciata sul Parco dell’Oglio e un generoso giardino; in questo modo, chi lo volesse, potrà godere della compagnia degli altri residenti e partecipare ad eventuali iniziative conviviali, un po’ come fosse in villeggiatura – ha spiegato il sindaco Lorenzo Olivari – La residenza mette a disposizione continuativa personale assistenziale, infermieristico e medico, inclusi pacchetti per fisioterapia, ginnastica di gruppo, stimolazione cognitiva e operatori socio-sanitari individuali. Gli appartamenti sono molto accoglienti, domotici e personalizzabili con il proprio mobilio per sentirsi a tutti gli effetti a casa propria. Villa Lina offre indipendenza, assistenza e protezione ai suoi residenti, regalando serenità anche ai figli, certi di avere genitori felici e al sicuro e che potranno passare a trovare ogni volta che vorranno esattamente come facevano prima. Divulghiamo con piacere a tutti i Quinzanesi questa nuova opportunità residenziale di natura socio-assistenziale, certi di fare cosa gradita ad eventuali interessati. Noi amministratori l’abbiamo visitata e siamo restati colpiti dalla qualità degli ambienti e dalle belle occasioni di vita che può offrire ai nostri concittadini la cui età avanza, maturando nuove necessità che qui possono trovare risposte su misura”.

La residenza è a Quinzano d’Oglio in Via Bernardo da Quinzano, 1.