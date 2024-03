Una nuova guida per la casa di riposo "Lucini Cantù". Dopo le dimissioni del presidente uscente Giacomo Fogliata, venerdì scorso si è riunito il Cda della fondazione, che ha eletto Stefano Econimo, giovane professionista rovatese del settore contabile e finanziario.

Una nuova guida per la casa di riposo

Si è trattato in realtà di un avvicendamento concordato con tutti i consiglieri del Cda, e per primo con Giacomo Fogliata, già impegnato in altri incarichi molto importanti (tiene le redini anche di Cogeme spa, ndr) e al quale restava davvero troppo poco tempo per gestire anche la presidenza della nostra casa di riposo. Al nuovo presidente Econimo gli auguri di buon lavoro in questo ruolo impegnativo e delicato al tempo stesso, che dovrà essere in sostanziale continuità con quanto fatto fino ad ora, per offrire un servizio assistenziale sempre più di qualità, e con un occhio di riguardo all’ampliamento della disponibilità di posti nella struttura rovatese.

E' quanto precisato dal sindaco di Rovato, Tiziano Belotti.

Il primo cittadino ha augurato buon lavoro anche alla nuova vicepresidente, ossia Lorella Cittadini, e agli altri componenti del Cda, ossia Roberto Belotti, Lucia Cossu, Maria Paola Santus, il parroco monsignor Mario Metelli e Giacomo Fogliata (che ha accettato di rimanere nel Consiglio), ringraziando quest’ultimo per "la disponibilità e per il grande lavoro portato avanti come presidente fino ad oggi".

Il sindaco ha voluto dedicare un pensiero di riconoscenza all’ex consigliere Mattia Ramera, che ha fatto un passo indietro proprio per consentire l’ingresso di Stefano Econimo:

Il suo atteggiamento è stato di grande responsabilità, l’ho davvero molto apprezzato. Non ho dubbi che col nuovo presidente e con l’attuale Cda si proseguirà nel solco di quella intensa e fattiva collaborazione che da parecchi anni caratterizza il rapporto tra Amministrazione comunale e casa di riposo.

Il bilancio di Giacomo Fogliata

Le dimissioni non erano più rinviabili, visti i numerosi impegni operativi legati al ruolo operativo ricoperto in Cogeme spa. Ma, guardandosi indietro, Giacomo Fogliata è soddisfatto dei traguardi raggiunti alla guida della casa di riposo.

«Durante la mia presidenza siamo riusciti a ottenere l’apertura del nucleo dedicato ai deficit cognitivi e Alzheimer. Non posso che ringraziare per l’interessamento l’assessore regionale Simona Tironi e il direttore generale di Ats per averci supportato e seguito nel percorso».

Fogliata ha aggiunto che è ormai già tracciata anche la strada per il completamento della porzione non ancora ultimata: un progetto rimasto in sospeso sia per i tassi d’interesse non favorevoli, sia per la preoccupazione per la mancanza di personale adeguato.

«Il progetto è pronto, si tratta di realizzarlo. Quello che mi ero prefissato, sostanzialmente l’ho fatto. Gli impegni operativi in Cogeme richiedono una presenza costante ed era necessario lasciare spazio a una persona capace, in grado di sostituirmi. Sono certo che Stefano lo è: oltre a prestare la dovuta attenzione agli ospiti, farà lo stesso con gli equilibri di bilancio. Io resto a disposizione se dovesse avere bisogno di aiuto».

Il discorso del nuovo presidente Econimo

Stefano Econimo ha accolto il nuovo incarico con entusiasmo e grande umiltà.

Ringrazio il sindaco Tiziano Belotti per il suo attestato di stima nell’avermi nominato membro del Cda e poi lo stesso Consiglio per avermi scelto come presidente. L’obiettivo che mi pongo è migliorare i servizi offerti agli ospiti e andare a incrementare l’offerta. Il mio pensiero va innanzitutto ai dipendenti e a tutti i volontari per l’impegno e l’energia che dedicano alle attività, sono dei pilastri. Ringrazio il presidente uscente Giacomo Fogliata per quanto fatto per la casa di riposo.

Il suo cammino alla guida della fondazione «Lucini Cantù» è appena iniziato: quel che è certo è che impegno, determinazione e forza di volontà non mancheranno.