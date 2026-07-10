Una messa in ricordo di Damiano

Domani sabato 11 luglio 2026, alle 18 nella parrocchiale di Verolavecchia sarà ricordato Damiano Sabatti prematuramente scomparso all’età di 34 anni nel luglio 2019.

Damiano, l’addio sette anni fa

Sono passati sette anni da quando una grave malattia si è portata via Damiano e ogni anno mamma Adriana e papà Luigi hanno sempre organizzato una messa in sua memoria che ha richiamato amici e familiari, nei quali il ricordo di Damiano è più vivo che mai.

Il commosso ricordo di mamma e papà