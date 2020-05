Una messa al giorno per chi non ha potuto celebrare le esequie

Una messa al giorno per chi non ha potuto celebrare il funerale a causa del CoVid.

E’ questa l’idea di don Pierino Boselli, sacerdote di Borgo San Giacomo, che ha deciso di celebrare una funzione al giorno per quei defunti che, durante il lockdown, non hanno potuto avere una cerimonia che li ricordasse. Un’idea che è nata per creare il senso di unità ma soprattutto per ricordare gli scomparsi, che non hanno potuto avere un funerale con tutti i loro cari. “Ogni sera una messa per ricordare chi non c’è più, così che parenti e amici del defunto possano ricordarlo – ha spiegato don Boselli – Si tratta di almeno trenta persone che non sono riuscite ad avere una funzione, ho pensato di farlo per ridare alla comunità un momento di condivisione, anche della sofferenza”.