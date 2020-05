Una funzione al cimitero per ricordare i defunti di Orzinuovi

Una funzione nel cimitero della città e in quelli delle frazioni per ricordare i defunti orceani scomparsi, sia per Covid che non, negli ultimi mesi.

Una funzione per ricordare i defunti di Orzinuovi

Una funzione per ricordare i defunti orceani. Si è svolta questo pomeriggio al cimitero del capoluogo e nei prossimi giorni in quelli delle frazioni: un momento di raccoglimento per poter ricordare tutti gli orceani che sono venuti a mancare in questo triste periodo, sia per colpa del Covid che per altre cause. Una piccola folla è entrata in silenzio, accompagnata dai religiosi della città e dal sindaco Gianpietro Maffoni, insieme hanno pregato e poi è seguita la benedizione delle tombe. Lunedì alle 20, in chiesa parrocchiale, ci sarà la messa per i defunti.

Le frazioni non sono state dimenticate. Il momento di preghiera e la messa saranno celebrati anche nei cimiteri di Barco, giovedì 21 maggio alle 20, a Coniolo, lunedì 25 maggio alle 20, e a Ovanengo, giovedì 28 maggio sempre alle 20.

