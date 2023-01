Una folle fuga dalla Locale e poi il fuori strada, nei guai un 35enne

Una folle fuga dalla Polizia Locale e poi il fuori strada.

É successo nel pomeriggio di sabato 7 gennaio 2023 a Mazzano in via Matteotti. Gli agenti della Polizia Locale, impegnati ad effettuare gli abituali controlli si sono trovati ad inseguire un veicolo. Hanno poi scoperto che l'auto era priva di copertura assicurativa. A bordo della Golf bianca un 35enne di origine egiziana diretto verso il centro abitato di Ciliverghe il quale, alla vista della pattuglia, ha effettuato un'inversione di marcia per poi dare gas pericolosamente (raggiungendo una velocità massima di 180 chilometri orari) tra le vie del centro urbano e poi verso la Corda Molle.

Guida con patente sospesa e su veicolo privo di copertura assicurativa

Il 35enne ha poi proseguito la sua corsa verso Calcinato fino ad arrivare a Montichiari in prossimità dell'aeroporto: qui si è diretto verso una rotonda per poi finire contro un albero; di qui l'ennesimo tentativo di fuga. Fortunatamente è stato fermato, è risultato in possesso di patente sospesa. Sia per lui che per gli agenti è stato necessario l'intervento dei soccorsi: si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Nel frattempo pendono su di lui le accuse legate alla violazione del codice della strada, resistenza a pubblico ufficiale, guida con patente sospesa e su veicolo privo di copertura assicurativa.