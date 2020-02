Una folla commossa a Dello per l’ultimo saluto a Roberto Castelli.

Una folla commossa ha dato oggi pomeriggio a Dello l’ultimo saluto a Roberto Castelli, tragicamente scomparso in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a soli 53 anni. “Ci mancherà la sua serenità nell’affrontare la vita – ha sottolineato durante la sua omelia monsignor Domenico Sigalini – Era un uomo pacifico, non si alterava mai e metteva sempre a disposizione il suo cuore per aiutare gli altri”.

