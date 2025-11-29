Una festa per «Miguel» Colosio, ucciso nel 2021 in Messico.

Per Miguel Colosio una festa in sua memoria

Un clima sereno e partecipato ha accompagnato il memorial organizzato domenica 23 novembre al parco Cantarane di Borgosatollo per ricordare Michele Colosio, il volontario ucciso in Messico nel luglio 2021 a San Cristóbal de las Casas. Conosciuto lì come Miguel, Colosio aveva dedicato la propria vita a progetti di alfabetizzazione, educazione e sostegno ai bambini, temi che hanno ispirato la scelta della data dell’iniziativa, in prossimità della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. L’appuntamento ha richiamato molte persone desiderose di rendere omaggio alla memoria del giovane volontario e di condividere un messaggio di rifiuto della violenza. All’iniziativa hanno preso parte numerosi gruppi del territorio: l’associazione Saltimbanco, il gruppo Amici della Bici Fiab, Legambiente La Nostra Terra e Brixia Smile. Insieme hanno animato il parco con laboratori, giochi e momenti musicali, creando un pomeriggio colorato e partecipato, pensato per mantenere vivo lo spirito solidale di Michele.

Il ricordo della mamma

La mamma di Michele, Daniela Stanga, ha ricordato la fragilità della vita in contesti come il Messico, dove al responsabile dell’omicidio del figlio sono stati inflitti 14 anni di carcere. Una condizione, ha sottolineato, che non riguarda solo l’America Latina, ma che invita tutti a riflettere sulla necessità di costruire un mondo migliore, quello che suo figlio sognava. Michele – ricordato come un viaggiatore curioso, attento ai fragili, amante della natura e della vita semplice – continua ad essere un punto di riferimento per chi lo ha conosciuto e per la comunità di Borgosatollo. Il boschetto a lui dedicato nel parco Cantarane nel 2022 è diventato un luogo simbolico, e anche quest’anno nessuno ha voluto mancare all’appuntamento per onorarne la memoria. Un pomeriggio che, tra ricordi e attività condivise, ha trasformato dolore e assenza in un messaggio positivo: il sogno di Miguel continua a vivere attraverso l’impegno di chi crede in un futuro più giusto e più umano.