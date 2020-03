Una donna speciale e generosa: Adro piange la volontaria Veronica

Una donna speciale, che anche nella malattia si è messa a disposizione degli altri. Veronica Lancini si è spenta a soli 56 anni. a causa della malattia. La sua prematura scomparsa lascia nel dolore tutti i suoi cari, ma colpisce l’intera comunità adrense. Dolce e solare, Veronica svolgeva diverse attività in oratorio: oltre al catechismo, faceva il «punto ragazzi» il pomeriggio ed era sempre presente nella cucina della festa dell’oratorio.

«Veronica era una donna speciale, la disponibilità e la generosità sono certamente le doti che l’hanno caratterizzata – ha commentato don Angelo Bonardi – Si prendeva cura dell’oratorio, ha fatto la catechista, ha lavorato nella cucina della festa dell’oratorio e con i bambini». Classe 1963, Veronica si è spenta nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi famigliari, che le sono stati sempre accanto.

Una donna impegnata

Oltre che nelle attività parrocchiali, la 56enne era impegnata anche nell’associazione Anastasis, una realtà che offre sostegno a 360 gradi alle persone colpite dal cancro e alla quale si era avvicinata proprio dopo la diagnosi della malattia. Nel corso della sua esistenza Veronica si è distinta per la sua presenza attiva al servizio della sua comunità e per una sorta di vocazione che l’ha spinta a continuare a pensare agli altri prima che a se stessa, nonostante le sue condizioni di salute (era malata dall’agosto 2017).

Funerali privati

La veglia di preghiera si terrà oggi, venerdì, alle 19, mentre i funerali saranno celebrati domani, sabato, alle 14.30 in forma strettamente privata a fronte delle prescrizioni previste nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri volto a contrastare la diffusione del Coronavirus. Pur non potendo partecipare fisicamente alla cerimonia, i cittadini potranno seguirla sul canale radio Fm 92.3. Così, in modo un po’ insolito attraverso le frequenze radiofoniche, la comunità adrense darà l’ultimo saluto a Veronica, serbando sempre nel cuore il ricordo del suo sorriso e della sua generosità.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE