Una consegna speciale di pizze da Pavone a Manerbio

Un pranzo davvero speciale quello offerto oggi dalla pizzeria da asporto la Voglia due di Pavone Mella per pazienti e operatori dell’ospedale di Manerbio.

Donato il pranzo ad un intero reparto

L’idea è venuta ad Wael Abdella, titolare della pizzeria la Voglia due, che ha voluto esprimere la sua vicinanza non solo ai malati di Covid, ma anche agli operatori che si prendono cura di loro quotidianamente. Prontamente il sindaco Mariateresa Vivaldini, grazie alla mediazione della dottoressa Marianna Meneghetti, ha organizzato il gustoso pranzo. Oggi pazienti Covid e operatori del reparto di Medicina, sia maschile che femminile, dell’ospedale di Manerbio, si sono visti recapitare 35 pizze con gusti misti da Abdella in persona. ” Ringrazio moltissimo il signor Abdella per la sensibilità dimostrata e grazie anche alla dottoressa Meneghetti per essere stata molto disponibile”, ha sottolineato il sindaco.

