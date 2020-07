Una ciclabile per unire Castegnato e Ospitaletto: “sì” al progetto

Pista ciclabile della Padana Superiore: approvato il progetto. Castegnato in prima linea per la realizzazione dell’opera tanto attesa che unirà il paese a Ospitaletto.

Nell’ultima Giunta, il Comune di Castegnato ha dato ufficialmente il “la” a un’opera rincorsa da tempo, promessa in campagna elettorale e che si appresta ora a vedere la luce.

L’assemblea ha infatti approvato il progetto definitivo-esecutivo della pista ciclopedonale sul lato nord di via Padana Superiore che collegherà via Franciacorta con viale del Lavoro, passando davanti alla storica villa Baitella.

Il progetto verrà messo a gara nelle prossime settimane e l’inizio dei lavori è previsto per l’autunno. Si tratta di 400 metri di pista ciclabile, dotata di cordolo di separazione dalla provinciale, illuminazione, raccolta delle acque e consentirà di unire un tratto di Castegnato “isolato” rispetto al resto del paese, oltre a favorire gli spostamenti ciclabili da e per Ospitaletto. La tanto attesa opera sarà finanziata con il contributo della recente legge regionale 9 “Interventi per la ripresa economica”, per una quota pari a 200mila euro.

