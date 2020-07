Una ciclabile intitolata al maggiore Marino Brognoli, un mito

Una pista ciclabile intitolata a Marino Brognoli, l’Iron Man di Borgo San Giacomo.

Una ciclabile per Marino Brognoli

Artificiere, paracadutista, sciatore, alpinista, inviato in Libano nel contingente italiano di Pace. E’ lui la medaglia che brilla di più al petto di Borgo San Giacomo e i gabianesi non vogliono che venga dimenticato.

Per questo nei giorni scorsi il presidente dei Reduci e combattenti Gianfranco Brognoli ha presentato al sindaco Giuseppe Lama la proposta di intitolargli una ciclabile da via Kennedy a via Da Vinci, per far si che la sua figura non venga mai dimenticata ma conosciuta anche dalle nuove generazioni.

Un soldato coraggioso che ha svolto innumerevoli missioni e dato un importante contributo all’esercito, anche dopo aver perso una gamba. Sportivo come seconda natura ha ottenuto importanti riconoscimenti prima nella categoria dei normodotati e poi anche come disabile, dopo aver perso un arto in Libano, dopo un agguato.

