Una cena condita da mistero e solidarietà con il "Giropizza con delitto"

Una cena a base di "mistero" per aspiranti investigatori. Dopo il successo dell'anno scorso torna il "Giropizza con delitto", l'originale serata organizzata dal gruppo Alpini di Coccaglio e in programma per sabato 26 luglio, alle 20, all’oratorio il Focolare.

Una cena condita dal mistero con il "Giropizza con delitto"

Curato dalla compagnia teatrale Schegge di fantasia, la serata si intitola "Caso 197: il dubbio" ed è ambientata nel parco Malavento, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna. Chi l'ha uccisa, come e perche? A indagare sul caso sarà l'ispettore Volpe con il supporto dei suoi aiutanti: tutti i partecipanti della cena, che dovranno spremere le meningi per risolvere il mistero e consegnare il colpevole alla giustizia.

Come partecipare

Per partecipare c'è tempo fino al 24 agosto, per un massimo di 150 partecipanti. Ogni atto teatrale sarà intervallato dal servizio del giropizza. Il costo è di 20 euro a persona, iscrizioni al 338.4747234 o al 388.4986211 indicando il numero dei presenti. "Affrettatevi a prenotare il vostro tavolo e calarvi nelle vesti di un sagace investigatore privato", hanno commentato gli organizzatori che, come sempre, uniranno il divertimento alla solidarietà: infatti parte del ricavato sarà devoluto all’oratorio per il rifacimento e la sistemazione dell’area giochi.

Prima del termine della serata, inoltre, verrà effettuata un’estrazione ricca di premi tramite lotteria al volo. "A tal proposito come Gruppo Alpini ci sembra doveroso ringraziare pubblicamente le molte attività commerciali della zona e non, che alla richiesta di collaborazione hanno voluto omaggiarci di questi bellissimi e gustosissimi premi", hanno continuato gli Alpini.