Un video per ringraziare chi combatte contro un mostro invisibile, ma anche un’altra occasione per continuare a raccogliere fondi per l’Asst Franciacorta.

Un video per ringraziare chi combatte

Sono in prima linea ormai da mesi: stanno fronteggiando il Coronavirus con le unghie e con i denti. Sono loro, medici e infermieri degli ospedali d’Italia, ma anche della nostra Asst Franciacorta che comprende Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo.

Un operatore sanitario, ha fatto sì che venisse realizzata una nuova versione video della canzone dei Revolver di Bergamo, cantata da una 60ina di musicisti. La voce di Rito Sanchez accompagna le immagini e tocca i cuori di tutti coloro che guardano questo video. “I nostri eroi reloded” non è altro che una canzone per medici, infermieri, Oss e volontari che, come veri eroi, combattono in prima linea contro il Coronavirus.

Chi volesse contribuire e dare una mano potrà farlo tramite donazioni sul conto dell’ospedale. Sono necessari i dati del donante, il beneficiario (Asst Franciacorta), la causale (Emergenza Covid-19. Erogazione liberale) e il codice Iban IT 72 L 03069 54340 100000046032.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE