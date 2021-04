E’ passata qualche settimana dalla morte di don Luca Pozzoni, ma il suo ricordo è più vivo che mai. Il sacerdote salesiano, venuto a mancare lo scorso 10 marzo a soli 47 anni, dopo aver lottato per diverso tempo contro la malattia, è rimasto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e mai sarà dimenticato: in suo onore, e per sentirlo più vicino, è stato piantato un ulivo al centro dei campi da gioco di San Bernardino.

Un ulivo all’oratorio per ricordare don Luca

Don Luca, infatti, finché ha potuto, è stato responsabile dell’oratorio e ha avuto modo di confrontarsi con tutte le realtà presenti. E’ sempre stato attivo, attento e partecipe e, anche se talvolta il suo carattere poteva apparire burbero, aveva davvero a cuore tutti i volontari e coloro che si occupavano della realtà oratoriale. L’idea è stata della polisportiva Samber 84, ma è stata subito ben accolta da tutti. Il direttore di San Bernardino, don Daniele Cucchi, lo ha benedetto nella domenica delle Palme.

