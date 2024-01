Un tuffo al fiume all’Oasi dei pensionati come buon auspicio per l’anno nuovo: quattro giovani «lanciano» la nuova moda

Un tuffo al fiume, più precisamente all’Oasi dei pensionati a Orzinuovi, per augurarsi un nuovo anno coraggioso, fortunato e positivo.

Un tuffo al fiume Oasi, la nuova moda

A sperimentare un cimento invernale nostrano sono stati quattro giovanissimi orceani che hanno sfidato le basse temperature e la corrente del fiume Oglio per «emulare» le simili manifestazioni che prendono il via in tutta Italia.

La tradizione invernale

«Il Cimento invernale è nato non solo per divulgare la cultura dell’acqua ma soprattutto per conservare, incentivare e diffondere l’antica pratica del nuoto e del bagno nelle acque fredde, in ambienti naturali, acque dolci in questo caso, con un impatto fisico diretto per dimostrare la valenza della pratica quale fonte di benessere».

L’invito è stato esteso a tutti per l’anno prossimo, sarà nata una nuova tradizione?