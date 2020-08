Un successo il Grest di Offlaga: «Impegnativo, ma soddisfacente».

Il Grest a Offlaga

Nonostante le grandi preoccupazioni iniziali, il Grest di Offlaga è andato molto bene, oltre ogni iniziale aspettativa.

Vista la non disponibilità dei tradizionali canali, che da sempre seguono queste attività, l’Amministrazione ha trovato nell’associazione genitori, guidata da Emanuela, Sara e Chiara, il partner ideale per mettere in pista i centri estivi 2020. E insieme alla cooperativa «Nuovo Impegno», hanno programmato l’iniziativa durata due settimane. “È stato un mese molto intenso – ha sottolineato Margherita Cò, assessore alla Pubblica istruzione – Stendere il patto tra l’ente e famiglie, sviluppare il progetto, preparare piantine, corso Covid, assicurazione dei minori e del personale, reclutamento personale qualificato e accordi con la piscina di Verolanuova, un lungo rally. La prima settimana abbiamo avuto 50 iscritti, alcuni sono stati messi in lista d’attesa e inseriti nella seconda settimana, e nella seconda 44. Siamo molto soddisfatti di come è andata”.