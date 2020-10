Sospiro di sollievo: a Capriano del Colle tornerà un medico

A Capriano del Colle tornerà un medico: lo ha comunicato il sindaco Stefano Sala poco fa, a seguito dei colloqui intrapresi con Ats e con la dottoressa che prenderà servizio negli ambulatori.

In paese tornerà un medico

I cittadini possono tirare un sospiro di sollievo, nei prossimi giorni a Capriano del Colle prenderà servizio un nuovo medico. Una notizia tanto a tesa, dopo che il paese era rimasto improvvisamente senza una figura di riferimento: per ricette, vaccini o un semplice consulto, Ats indirizzava i cittadini verso Flero o Montirone: un problema per chi come gli anziani, i disabili e le persone fragili, erano impossibilitate a muoversi. Ma la soluzione è già arrivata.

Il sindaco Sala oggi ha incontrato una dottoressa che ha accettato la richiesta e prenderà servizio negli ambulatori del paese. Quando agli orari di apertura delle visite bisognerà pazientare ancora un attimo, verranno comunicate il prima possibile: ma intanto un passo è stato fatto e non sarà l’ultimo. Un medico di base per 4.600 abitanti non basta: per questo motivo l’Amministrazione continuerà a sollecitare Ats per aggiungere un altro tassello e garantire un servizio adeguato per la comunità.