Un segno di speranza, è boom di nascite all’ospedale di Manerbio

Dopo i centinaia di lutti che hanno segnato la provincia di Brescia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus finalmente un segno di speranza. Arriva dal reparto neonatale dell’ospedale di Manerbio, dove nelle ultime 24 ore sono state registrate ben 16 nascite.

Boom di nascite all’ospedale di Manerbio

Cinque mesi fa al nosocomio della Bassa bresciana faceva il suo ingresso il primo paziente affetto da Covid-19, un 51enne di Pontevico, preludio dell’emergenza sanitaria che da lì a poco avrebbe stravolto completamente il mondo ospedaliero e non solo. Oggi invece si festeggia un record. Un boom di fiocchi rosa e azzurri che ha costellato il reparto neonatale dell’ospedale di Manerbio, dove nelle ultime 24 hanno visto la luce ben 16 bambini.

Non può che essere un messaggio di speranza per uno dei territori più colpiti dal Coronavirus, che ha fatica sta ingranando la marcia per ripartire e tornare alla “normalità”.