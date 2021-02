Il professore Riccardo Dello Iacono per tantissimi anni è stato un punto di riferimento per la scuola King di Palazzolo.

Un punto di riferimento per i suoi alunni: addio al professor Dello Iacono

Lunedì il professore Riccardo Dello Iacono, classe 1950, è deceduto mentre era in auto con il figlio Angelo a Caserta. I due stavano tornando a casa a Palazzolo, dopo aver svolto delle faccende private, quando il professore si è sentito male. A nulla purtroppo sono serviti i soccorsi. Il professore di Educazione tecnica è stato un pilastro per la scuola secondaria di primo grado King di Mura: docente dal 1979 al 2012, vicepreside e per anni punto di riferimento per alunni e insegnanti nel plesso scolastico. In pochi a Palazzolo hanno appreso questa terribile notizia, anche perché la salma sta tornado a casa in questo momento e il feretro verrà portato alla casa del commiato de Le Calle questa sera. Il funerale verrà celebrato sabato mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale di San Rocco. La comunità si stringe attorno alla famiglia: alla moglie e ai figli.