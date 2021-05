Un positivo, sei classi in quarantena a Borgo San Giacomo

Un caso di positività, sei sezioni delle scuole medie di Borgo San Giacomo in quarantena. La comunicazione dall’istituto è arriva ieri sera con una circolare e porta la firma del preside Angiolino Albini.

Un positivo, sei classi in quarantena

Le scuole hanno appena riaperto ma ci sono già i primi problemi: alle medie di Borgo San Giacomo infatti, sei classi sono in quarantena a causa di un positivo. Non è ancora dato sapere cosa è successo e da dove sia scaturito il contagio ma sta di fatto che ieri sera, lunedì, una comunicazione molto chiara è arrivata ai genitori e in campo è scesa anche Ats che sta conducendo le indagini.

“In via precauzionale, nell’attesa che ATS concluda le indagini e confermi le misure preventive da attuare nei confronti degli alunni, del personale docente e non docente, la Dirigenza procede con la misura di allontanamento precauzionale e sospende le attività didattiche in presenza fino al 12 maggio compreso per gli alunni delle classi 1^G, 2^G, 3^G, 1^I, 2^I e 3^L – si legge nella nota di Angiolino Albini, dirigente scolastico – Se la misura della quarantena verrà confermata o saranno disposte misure diverse dall’Autorità Sanitaria, verrà inviata ai genitori ed ai docenti interessati apposita comunicazione di ATS con precise indicazioni relative alle date dell’isolamento ed alle norme igienico sanitarie da rispettare in questo periodo”. Nel frattempo bisogna rispettare tutte le indicazioni del caso: gli alunni dovranno rimanere in quarantena, se si avverte qualche sintomo bisogna immediatamente contattare il proprio medico curante, la riammissione alle lezioni è prevista in seguito a tampone molecolare negativo a partire dalla quattordicesima giornata di quarantena.