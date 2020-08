Un positivo al Covid alla Rsa di Orzinuovi, la struttura chiusa (di nuovo) al pubblico

Un positivo al CoVid alla Rsa di Orzinuovi, struttura chiusa (di nuovo) al pubblico.

Un positivo al Covid alla Rsa di Orzinuovi

E’ stato trovato un ospite positivo al Coronavirus nella Rsa di Orzinuovi e tutte le misure per il contenimento sono state messe in atto ancora una volta. Si è scoperto durante una sessione di test sierologici sabato e subito il direttore generale Gianluca Gazzola ha deciso di sospendere nuovamente le visite e mettere il paziente in isolamento, insieme a tutti quelli che sono stati a contatto. Si tratta di un’anziata che, probabilmente, ha contratto il virus probabilmente durante una visita specialistica fuori dalla struttura.

“Abbiamo tracciato tutti i suoi percorsi e quella ci sembrava l’ipotesi più probabile – ha spiegato Gazzola – La donna fortunatamente è asintomatica e sta bene ma abbiamo dovuto sospendere tutte le visite, che si svolgevano a distanza e all’esterno della struttura, più mettere in isolamento chi è venuto in contatto con lei. Ribadisco che nella struttura sono sempre state usate tutte le precauzioni da parte degli operatori, che hanno indossato sempre tutti i dispositivi di protezione. Non abbassiamo mai la guardia”.

Leggi di più su Manerbio Week, in edicola venerdì 7 agosto