Un nuovo mezzo per l’associazione Pensionati

Consegnato questa mattina (martedì 25 febbraio 2025), sarà al servizio della comunità locale

Un nuovo mezzo

È stato varato con la pioggia ben augurante il nuovo mezzo dell’associazione Pensionati di Alfianello. La consegna alla realtà associativa è avvenuta questa mattina ed il Fiat Doblò XL allestito per il trasporto di persone con difficoltà motorie, da parte alla presenza del sindaco Matteo Zani, del presidente dell’organizzazione di volontariato Franco Chiari, dell’associazione In Punta di Mani, della storica famiglia di imprenditori (Tecnotubi Spa e Zinchitalia Spa) Amenduni, dei rappresentanti di Bcc Agrobresciano e del suo Comitato Soci e Cultura.

Una seconda vita

Ciascuno di questi attori del territorio ha permesso la copertura delle spese di acquisto del mezzo, in ottime condizioni proveniente da un’asta fallimentare in territorio parmense, dandogli così una seconda e onorevole vita al servizio della comunità alfianellese, soprattutto dei soggetti più fragili di essa. Il mezzo speciale, Fiat Doblò modello F-Style, è infatti dotato di pedana per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Presente anche don Davide Otelli per la benedizione di volontari, mezzo e benefattori.