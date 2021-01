Un nuovo impianto di gestione rifiuti a Coccaglio? La società Cava Manganina Srl ha depositato al Protocollo della Provincia di Brescia una richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità alla Via (Valutazione di impatto ambientale) relativamente al progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti in via Casanuova.

Un nuovo impianto di gestione rifiuti a Coccaglio?

Stando alle prime indiscrezioni non si tratterebbe di una discarica, ma di un sito dedicato all’azienda, che si occupa di lavorazioni stradali. Ma il sito del Sistema informativo lombardo per la Via (www.silvia.servizirl.it) sul quale dovrebbe essere disponibile la documentazione relativa all’istanza genera un errore da alcuni giorni, quindi non è stato possibile recuperare altro materiale. Sta di fatto che la Provincia ha chiesto ad Ats e Comune di generare le proprie osservazioni ed effettuare le opportune verifiche.

“La richiesta è stata veicolata alla Provincia: stiamo approfondendo per capire di cosa si tratta – ha spiegato il sindaco, Alberto Facchetti – E’ chiaro che la nostra posizione è quella di agire in tutela rispetto ai temi legati all’ambiente: il nostro territorio non ha bisogno di una discarica, soprattutto in quella posizione. Se sarà un discorso legato esclusivamente all’attività aziendale valuteremo”.