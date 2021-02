Un nuovo depuratore a servizio della Bassa Bresciana.

Un depuratore a Barbariga

Sono stati presentati questa mattina a Barbariga i cantieri per la realizzione del depuratore e del primo stralcio del collettore della Bassa Pianura Occidentale, che consentirà di superare un’infrazione europea.

L’opera sarà a servizio di quattro Comuni: Barbariga, Pompiano, Dello e Corzano.

Il primo stralcio dei lavori, che dovrebbe durare un anno, riguarderà i Comuni di Barbariga (dove il depuratore vedrà la luce) e Pompiano (che risolverà cos i problemi per la mancata depurazione).

In un secondo momento poi, ci sarà un collettamento che consentirà anche ai Comuni di Dello e Corzano di sfruttare questo depuratore.

Presenti all’incontro, oltre ai vertici di Acque Bresciane e Ato, anche il primo cittadino di Pompiano Giancarlo Comincini, e parte dell’Amministrazione comunale di Barbariga con il sindaco Giacomo Uccelli, il vice sindaco Pierdavide Olivari e il capogruppo di maggioranza Andrea Bellil.

“Da parte mia c’è soddisfazione per quest’opera, ma anche il rammarico che ci sono voluti 18 anni per arrivare a questo momento – le parole di Uccelli – La nostra Amministrazione ha spinto affinchè si arrivasse a questo momento”.

“Ringrazio in primis Acque Bresciane per aver messo fine a questo calvario – ha spiegato Comincini – Ringrazio anche Barbariga che ospiterà i nostri reflui: risolveremo così una volta per tutte questo problema”.