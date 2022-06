Il contributo del Ministero dell’Interno verrà utilizzato per la sistemazione della roggia e la realizzazione della ciclabile situate in località Barussa, a Castrezzato.

Un milione di euro per la località Barussa

Un contributo importante, volto ad una riqualificazione che lo è ancora di più. Arriva un milione di euro per sistemare la roggia che scorre a fianco di via Barussa, proprio nell’omonima località, ma anche per creare una nuova ciclabile e per allargare la strada. Quello che sarà elargito a favore del Comune di Castrezzato è un maxi contributo da parte del Ministero dell’Interno che verrà, appunto, utilizzato per la completa messa in sicurezza di quell’area.

I fondi, infatti, rientrano proprio in quelli utilizzabili «per le opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico».

L’iter e l’identificazione dell’area

Negli scorsi mesi, l’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Giovanni Aldi ha partecipato al bando presentando un progetto per riqualificare la strada in località Barussa, situata a sud del paese.

«L'Amministrazione di Castrezzato ha individuato come zona da sistemare e adeguare con i requisiti previsti dal bando, la strada comunale che attraversa il centro abitato denominato “Barussa”, situata a sud del Comune di Castrezzato che porta al Comune di Comezzano-Cizzago - è stato ribadito - Si ritiene che questo intervento sia molto importante poiché attualmente questa strada, oltre che essere in condizioni precarie dal punto di vista della sicurezza stradale, risulta essere molto trafficata in quanto a Nord del Comune di Castrezzato transita l’Autostrada A35 (Brebemi). Inoltre, nei mesi scorsi a seguito del cambio della proprietà è stato sistemato e rilanciato il campo da Golf situato in località Barussa, in vicinanza della zona oggetto di intervento».

L’intervento

«L'intervento di per sé consisterà nella canalizzazione del “Baioncello Foratino” che scorre a sud del Comune di Castrezzato in località “Barussa” - hanno spiegato dal Comune - Ad intervento ultimato il canale risulterà essere completamente canalizzato, impedendo così le fuoriuscite d'acqua sulla sede stradale e i successivi cedimenti della stessa, fenomeno che negli ultimi periodi a causa degli agenti atmosferici si è ripetuto frequentemente rendendo la viabilità principale molto pericolosa. Inoltre il risezionamento del canale “Baioncello Foratino” consentirà di recuperare la superficie per allargare sufficientemente la sede stradale creando successivamente pista ciclabile che si unirà a quella esistente recentemente riqualificata da questa Amministrazione comunale che pone ancora una volta la mobilità sostenibile come uno degli obiettivi prioritari da garantire per il territorio comunale che è in continua espansione e punto di riferimento per nuovi insediamenti aziendali».

Le parole dell’assessore

Sul tema è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Zanini: «L’obiettivo è porre la mobilità sostenibile al primo posto - ha ribadito - L’incarico per il progetto definitivo è stato assegnato e ora è in corso la progettazione. Seguiranno poi le procedure per l’assegnazione dei lavori che inizieranno nei prossimi mesi. La realizzazione dell’opera rappresenta una miglioria dal punto di vista idraulico, ma permette anche la creazione di una ciclabile di collegamento con quella che è stata riqualificata e continueremo verso Comezzano - Cizzago. Il nostro intento è quello di creare collegamenti sicuri all’interno del nostro territorio, ma anche con quelli circostanti. Importante è anche l’allargamento della strada che permetterà di avere un traffico molto più fluido e sicuro, anche in previsione dello sviluppo dei servizi situati in zona».