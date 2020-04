Un messaggio di speranza da Pavone Mella

Il sindaco Mariateresa Vivaldini ha voluto lanciare a tutta la popolazione un messaggio di speranza illuminando con il tricolore i monumenti del paese.

Un messaggio con musica e luci

Il Coronavirus si è portato via molto nelle ultime settimane, ma non la voglia di combattere e di stare uniti. Vivaldini ha voluto dare un segno forte, un messaggio di speranza. Grazie all’impegno decisivo e gratuito di William Braga di Montichiari la chiesetta della Madonna dello Spasimo e la parrocchiale di San Benedetto sono state illuminate con il tricolore, mentre Luca Zernini ha magistralmente intonato l’Ave Maria e Dolce Sentire rispettivamente in prossimità della parrocchiale e della Madonna dello Spasimo: musica e parole per pregare ed infondere coraggio. ” Non abbiamo potuto celebrare la festa del nostro santo patrono – ha spiegato il primo cittadino – Per questo abbiamo voluto invocare la protezione di San Benedetto e della Madonna dello Spasimo affinché ci proteggano”. Non sono mancati i saluti al parroco don Lorenzo Boldrini, che è in via di guarigione, e una grande partecipazione da parte della popolazione che ha potuto fruire di questa iniziativa attraverso un video diffuso sulle pagine social del sindaco e del paese.

