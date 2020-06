Un maxi carico di ciliegie per l’Asst Franciacorta

Un maxi carico di ciliegie per l’Asst Francicorta. Da Vignola, in provincia di Modena, sono arrivati 70 chili di gustosissimi frutti.

Direttamente da Vignola, sono arrivate a Chiari ben 70 chilogrammi di gustosissime ciliegie appena colte. Sono state donate, direttamente da Modena, a tutto il personale dell’ospedale che finalmente tira un sospiro di sollievo dopo settimane durissime in prima linea per combattere il Coronavirus. Alla presenza del presidente della Fondazione Pellegrini Forlivesi, la titolare della ditta Manzini ha voluto venire personalmente a consegnarle nonostante il viaggio. E’ stato un bellissimo pensiero, in collaborazione con la cooperativa Savignano 2030. L’organizzatore alla base del dono è stato il clarense Marco Dotti, che si e’ appoggiato alla Fondazione per portarle a compimento con il Mellino Mellini l’iniziativa.