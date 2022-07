Un malore ha portato via Pietro Plebani, cuore della banda cittadina

Comunità in lutto per l'improvvisa scomparsa di Pietro Plebani.

Serata annullata per lutto

Nella serata di sabato 9 luglio 2022 l'uomo, 74 anni, era pronto per prestare servizio allo stand gastronomico della banda (Plebani era infatti parte e vera e propria anima del "Corpo musicale Raineri"). Persona particolarmente conosciuta e molto impegnata nel volontariato, ha coglierlo all'improvviso è stato un improvviso malore di fronte al quale non ha avuto scampo e che ha portato i componenti della banda ad annullare la serata per lutto.

Queste le parole che lo stesso gruppo musicale ha affidato alla pagina Facebook

"Siamo attoniti, sconvolti, increduli, un fulmine a ciel sereno .. ieri sera durante l'apertura della festa, il nostro Piero Plebani ha avuto un malore e purtroppo, in tarda serata abbiamo ricevuto la notizia che non ce l'ha fatta. Perdiamo un'altra Colonna Portante della nostra Banda, uno storico consigliere instancabile e sempre presente, un uomo buono e generoso, a volte burbero ma sempre disponibile pieno di orgoglio nell'essere parte di questa nostra grande famiglia. Le più sincere e sentite condoglianze ad Aurelia, sua moglie, ed a tutta la famiglia Plebani".

Il cordoglio da parte dell'amministrazione comunale

"L’amministrazione Comunale partecipa al dolore della famiglia Plebani per l’improvvisa perdita di Pietro, già Consigliere comunale e cittadino sempre attivo e Volontario propositivo verso la comunità".

L'ultimo saluto

A piangerlo la moglie Aurelia, il figlio Michele e i nipoti Bianca e Francesco. La salma riposa nella camera ardente allestita nell'abitazione di via Franciacorta 1. Nella serata di oggi (lunedì 11 luglio 2022) alle 18 è in programma la veglia funebre e domani (martedì 12 luglio 2022) alle 10 sono in programma i funerali nella parrocchiale Cristo Re di Saiano.