Un lungo polmone verde farà da barriera al comparto industriale di Montirone.

Un polmone verde di due chilometri

Un’area verde con una superficie di 12mila metri quadri e quasi due chilometri di arbusti impreziositi da 400 alberi e 800 arbusti da mettere a dimora, farà da barriera al comparto industriale rilevato dall’Alfa Acciai.

Lunedì sera il Comune di Montirone, ha compiuto un passo avanti decisivo verso una nuova concezione di sostenibilità ambientale per pianificare il proprio territorio: in Consiglio Comunale è stata approvata la variante nr. 9 al Pgt, denominata «comparto Alfa», che propone delle azioni dirette di tutela ambientale, attraverso la creazione di un’area di salvaguardia e di una fascia tampone di protezione all’abitato nel sito industriale Alfa Acciai. La variante interessa la nuova industria che si è insediata a Montirone grazie all’aggiudicazione del ramo d’azienda e alla successiva convenzione sottoscritta lo scorso anno dall’Amministrazione Lazzaroni.

La variante è stata votata all’unanimità (solo l’ex sindaco Serafina Bandera si è astenuta) e questo è un decisivo passo avanti sul fronte urbanistico. «Finalmente possiamo dire di essere arrivati a qualcosa di concreto – le parole del sindaco Eugenio Stucchi – Oggi con grande soddisfazione posso dire che si mette effettivamente “la prima pietra” sul progetto dell’ormai “famoso bosco” e questo è il primo obiettivo raggiunto per la comunità di Montirone, a cui faranno seguito altri interventi di miglioramento ambientale, per fruire del territorio e valorizzare la natura, che soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo».