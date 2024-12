Un lavoro corale per salvare una vita: così hanno tirato fuori Ottavia Piana dalla grotta

Un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto tutto il sistema sanitario regionale. Da Areu al Corpo del soccorso Alpino e speleologico, passando per i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nella sfortuna più nera, la gestione del secondo incidente in grotta in un anno e mezzo occorso alla speleologa Ottavia Piana è stato il banco dell'ennesima prova di forza della macchina dei soccorsi al lavoro in Lombardia, e non solo. Così il direttore regionale di AREU, Massimo Lombardo, commentando il salvataggio della professionista rimasta per 75 ore nell'abisso Bueno Fonteno (BG).

"L'eccellenza e la prontezza della nostra rete di emergenza"

“A lei – ha detto Massimo Lombardo – rivolgo i migliori auguri per una pronta ripresa. Ancora una volta voglio sottolineare non solo l’eccellenza e la prontezza della nostra rete di emergenza, ma anche esprimere il mio più profondo ringraziamento a tutti i professionisti, ai volontari e agli operatori che, con grande competenza e dedizione, hanno reso possibile questo intervento, risultato piuttosto complesso e delicato. La capacità di coordinare risorse e competenze in tempi così rapidi è motivo di orgoglio per tutta la Lombardia".

La rete con il Soccorso Alpino ha vinto ancora