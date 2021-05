Un dono ancor prima della effettiva nascita, ma è proprio così che si fa del bene. Questa mattina, la piccola cerimonia secondo le normative anti Covid, si è tenuta in Municipio.

Un kit di primo soccorso per la Protezione civile

Un kit dedicato al primo soccorso per la Protezione civile “che verrà”. Questo il dono speciale del Leo club Chiari le Quadre destinato al gruppo nascente di Castrezzato che sta, a piccoli passi, creando la propria realtà. Presenti alla consegna da parte dei giovani del Leo club gli amministratori locali, la Protezione civile di Coccaglio, alla quale Castrezzato si è sempre appoggiata, e un rappresentativo del gruppo nascente. “Un modo per ringraziare la Protezione civile per quello che fa per la popolazione e l’attenzione e il riguardo per l’aiuto degli altri” hanno detto dal gruppo clarense, il progetto infatti ha un ampio specchio di attività e coinvolge tutti i Leo club d’Italia con il titolo “Leo for safe and security”.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco Giovanni Aldi, il vice Annarosa Terlenghi, diversi consiglieri, i Leo e le tute gialle.