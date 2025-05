Un grosso tronco incastrato sotto il ponte romano: intervengono i vigili del fuoco

Un grosso tronco è rimasto incastrato sotto il Ponte Romano a Palazzolo sull'Oglio: ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco

Un grosso tronco d'albero è stato trascinato dalla corrente del fiume Oglio, particolarmente impetuosa a causa delle recenti piogge, per poi rimanere incastrato negli archi del Ponte Romano. Ad intervenire i Vigili del Fuoco di Palazzolo che si stanno adoperando per rendere l'area e il ponte sicuri. Non è la prima volta che capita: spesso infatti le acque del fiume trasportano grosse piante, in special modo dopo le ondate di mal tempo. Per il momento le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno previsto la messa in sicurezza del grosso tronco, nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione dello stesso.