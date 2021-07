Un gazebo per firmare a favore dell'eutanasia legale

Gazeboo in piazza a paratico per la prima giornata di raccolta firme per l'eutanasia legale. A farsi portavoce dell'iniziativa sono stati Nicola Tengattini (Forza Italia Paratico) e Silvia Marzoli, vicesindaco.

Paratico dice "sì" al gazeboo per l'eutanasia legale

“100 firme in tre ore. Siamo soddisfatti della tanta partecipazione e del tanto consenso che abbiamo ricevuto da giovani e seniores che hanno convintamente sottoscritto la raccolta firme per richiedere il referendum sull’eutanasia legale. Uno stato di diritto deve riconoscere piena libertà dei cittadini che devono essere padroni delle loro scelte personali anche quando si parla di temi delicati come il fine vita. Sabato prossimo, 31 luglio, occuperemo ancora il suolo pubblico all’entrata del lungolago di Paratico per continuare questa battaglia di libertà in cui crediamo profondamente.”

E' quanto dichiarato da Nicola Tengattini (Forza Italia) e dal vicesindaco Silvia Marzoli che hanno incontrato i loro concittadini per discutere di un tema così importante.