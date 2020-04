Un freno al Coronavirus, nel bresciano i nuovi casi sono 22 – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Abbassare la guardia è ancora rischioso, ma la buona notizia è che il contagio sta rallentando. Un trend positivo che ormai si registra da giorni, riflesso nei dati trasmessi quotidianamente da Ats Brescia nei quali si nota come la curva del Covid-19 è in costante calo. Fra ieri e oggi, martedì 14 aprile, i contagi in più sono stati solo 22 (per un totale di 9.200 positivi). Altre 23 croci purtroppo si aggiungono a quelle dei giorni precedenti, portando a 1-893 i decessi della provincia. Cresce invece il numero dei dimessi: sono 4.952, 100 in più di ieri, fra cui 1.874 persone che hanno vinto una volta per tutta la battaglia contro il Coronavirus.