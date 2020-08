Un flash mob davanti al palazzo della Provincia per dire «No» al Bitumificio.

Un flash mob a Brescia

E’ un’estate calda in tutti i sensi per il Comitato «Bitumificio? No Grazie».

I cittadini di Montirone (e non solo) sono impegnati su due fronti, ovvero il ricorso contro quello che è considerato un «mostro ambientale» e la voglia di far conoscere e far partecipare alle varie manifestazioni più persone.

A tal proposito proprio sabato alle 10.30 ci sarà un flash mob davanti al palazzo della Provincia, a Brescia.

«Ogni persona fa la differenza, la tua partecipazione è troppo importante: basta subire, è ora di agire» questo il messaggio lanciato dai rappresentati del Comitato.

Nel frattempo, l’altro fronte, come detto è quello del ricorso che ancora non è stato depositato, ma di fatto è già pronto: si attende solo di procedere insieme al Comune di Borgosatollo per dare più forza a questo fronte del «No».