E’ un fisico «da oro» quello di Laura Mazzuno, «laureata» campionessa al Campionato Italiano Assoluto NAC che domenica ha trasformato il teatro di Calvisano nella cittadella del body building: la colognese infatti ha trionfato nella categoria bikini, aggiungendo un altro successo al suo palmarès sempre più ricco.

Un fisico "da oro": Laura Mazzuno campionessa agli Italiani di body building

Trentotto anni, responsabile tecnico della FitActive Verdellino, al culturismo si è approcciata nel 2016, trasformando la routine dei pesi in una vera e propria passione. Non solo una bella disciplina, in palestra ha trovato anche chi ha creduto in lei a partire dal preparatore Gilberto Ciriello che l’ha accompagnata durante le gare. Alla medaglia d’oro di domenica si aggiunge anche il successo agli Assoluti a Napoli, il terzo posto alla Pro League di Londra e il titolo di campionessa a quella di Bologna.