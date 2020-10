Un dipendente positivo: poste chiuse

Poste chiuse a Orzinuovi: una persona è risultata positiva al Covid-19 e negli uffici si è dato il via alla sanificazione.

Dipendente positivo, chiudono le poste

Quando giovedì gli orceani si sono recati all’Ufficio postale per ritirare raccomandate e pagare bollette hanno trovato una brutta sorpresa: gli uffici chiusi e il non sapere cosa fare per poter pagare la bolletta l’ultimo giorno o per rispettare una scadenza.

Secondo quanto si è appreso, uno dei dipendenti dello sportello orceano è risultato positivo al Coronavirus e tutti quelli che sono venuti a contatto con lui sono stati messi in via precauzionale in quarantena.

Un bel problema per chi, avrebbe dovuto usufruire con urgenza dello sportello e che si è visto dirottato verso altri paesi con urgenza.

«Gli uffici stamattina non sono stati aperti – hanno spiegato i residenti della zona – Pare che uno dei lavoratori della posta abbia contratto il virus ma speriamo tutti non stia male. Abbiamo visto degli operatori durante la mattinata di giovedì che hanno provveduto a sanificare ogni centimetro della stanza la stanza. Con ogni probabilità domani, venerdì, gli uffici riapriranno con altro personale e tutto alle poste potrà tornare alla normalità, almeno così si spera».

Anche perché all’interno della Posta i rischi di contagio fra impiegati e clienti sono davvero ridotti al minimo grazie ai divisori in plexiglass e e al massimo rispetto delle normative in fatto di prevenzione.