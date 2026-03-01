Un cuore tra Brescia e l’Africa: addio a don Angelo Ghitti

La comunità bresciana, l’oratorio di Ghedi e la Chiesa diocesana sono in lutto per la scomparsa di Angelo Ghitti, sacerdote Fidei Donum che ha dedicato gran parte della propria vita alla missione in Africa, portando nel cuore in modo speciale il Burundi e la comunità di Kiremba.

Nato a Ghedi il 25 maggio 1946, fu ordinato sacerdote a Brescia il 13 giugno 1970. I primi anni di ministero lo videro impegnato come vicario cooperatore a San Polo, in città, dal 1970 al 1978. Nel 1978 partì come sacerdote Fidei Donum per il Burundi, dove rimase fino al 1985. Dopo un breve rientro, ripartì per l’Africa come missionario in Congo dal 1986 al 1990. Tornato in diocesi, svolse il suo servizio come vicario parrocchiale a Gardone Riviera (1991-1992) e a Castel Mella (1992-1995), quindi come parroco a Cogozzo dal 1995 al 2000. Nel 2000 una nuova partenza per il Burundi, dove rimase fino al 2011, confermando il profondo legame con quella terra e con la sua gente. Rientrato definitivamente in Italia, fu vicario parrocchiale a Quinzano d’Oglio dal 2012 al 2014 e, dal 2014, presbitero collaboratore nella sua parrocchia di origine a Ghedi, luogo in cui è stata anche allestita la camera ardente.

Il funerale, presieduto da Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia, è stato celebrato lunedì 23 febbraio con la seguente sepoltura nel cimitero di Ghedi.