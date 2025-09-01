Pomodoro da record, nell’orto di casa Papa in via Bosca a Flero.

Un cuore (di bue) da 2 chili e mezzo

Il protagonista di questo fatto è un cuore di bue, cresciuto in via Bosca a Flero. Un orto che dal 1972 dà i suoi frutti, e che frutti. A curarlo è Valter Papa, nella vita fotografo, nella quotidianità pensionato da qualche tempo. L’arte e i segreti dell’orto li ha appresi dalla mamma, che sin dalla sua giovinezza, lo ha coinvolto in questa coltivazione, un modo per prendersi cura di sé, facendo crescere il proprio cibo in modo naturale e sano ma anche rilassandosi durante le operazioni pratiche di questa esperienza.

“Ho imparato come fare e i segreti di questa coltivazione domestica dalla mia mamma – ha raccontato l’ortolano flerese – Lei si dedicava agli animali e soprattutto all’orto, il suo orto. Era veramente uno spettacolo, una sorta di giardino perfettamente ordinato. Mi ha insegnato come custodire i semi in attesa di poterli poi seminare a febbraio, come coprirli per proteggerli e ripararli dal freddo, come curare nella primavera le diverse colture, come e quando raccoglierle e ovviamente nell’autunno come tornare a preparare il terreno per renderlo di nuovo fertile per la sessione successiva. E’ stata per me una grande eredità e con orgoglio oggi raccolgo i frutti, non solo da mangiare, bensì quelli del suo paziente e costante insegnamento”.

Ne sono seguiti altri che, seppur non raggiungendo questo peso, hanno dato soddisfazioni al palato e alla vista, tutti superiori al chilo o chilo e mezzo. Altri hanno sfiorato anche i due.

Il cuore di bue da record, da appunto 2 chili e mezzo, è stato raccolto da Valter e gustato in famiglia. Il feedback? “Certo che era buono! Buonissimo!”.

La gallery