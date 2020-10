Un caso di Covid alla primaria, il sindaco chiude la mensa

Un caso di Covid è stato registrato alla primaria di Capriano del Colle: per precauzione, in attesa di un confronto con gli altri enti interessati, il sindaco ha deciso di sospendere il servizio mensa.

Un caso di Covid, chiude la mensa

Niente mensa per gli studenti, almeno per la giornata di lunedì. Il provvedimento preso dal sindaco di Capriano del Colle, Stefano Sala, dopo la segnalazione di un bambino della scuola primaria risultato positivo al Coronavirus: l’ennesimo caso nella provincia e l’ennesima classe che ora, a seguito dell’azione di Ats, finirà in quarantena.

Nel frattempo, per tutelare la popolazione scolastica e gli insegnanti, il primo cittadino ha disposto la sospensione del servizio mensa per la giornata di lunedì. “Quel avrò un vertice in Comune con gli enti interessati – ha spiegato – Allora decideremo come agire nella tutela di tutti e senza togliere nessun servizio”