Un canale Youtube per Pavone Mella

Il Comune è sbarcato su youtube: un modo sicuro e accessibile a tutti per rimanere in contatto con i cittadini e fare proposte culturali.

Un canale youtube per Pavone

L’idea è venuta all’Amministrazione, soprattutto nella persona del sindaco Mariateresa Vivaldini, che ha voluto trovare un sistema efficace, non solo per rimanere sempre in contatto con i cittadini, ma anche per fare proposte culturali importanti e di qualità che non fossero passibili di chiusura o restrizioni a causa delle vigenti o future restrizioni sanitarie. In particolare la rassegna Autunno culturale, ideata dall’assessore alla Cultura e vicesindaco Gloria Baronchelli e gli incontri di Sostegno alla genitorialità, promossi dall’assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Meneghel, sono sempre stati due fiori all’occhiello della proposta culturale comunale che si vuole continuare a proporre dato il loro successo e la loro importanza. Per poter accedere a tutti i servizi proposti da youtube è però necessario raggiungere i 100 iscritti, per questo sono tutti invitati ad iscriversi al servizio, completamente gratuito, cliccando qui.