Un benefattore anonimo ha fatto un dono a Seniga

Un anonimo benefattore, questa mattina, ha fatto trovare un bel regalo all’Amministrazione di Seniga: ben 500 mascherine.

Donazione di mascherine

Il benefattore, che come molti che si prodigano per il prossimo desidera rimanere anonimo, ha dovuto fare un sostanzioso ordini di mascherine per la propria attività, nel mentre ha pensato anche al Comune di Seniga, nello specifico a tutte quelle persone o famiglie che purtroppo stanno attraversando un momento di fragilità. Questo dispositivo di sicurezza, piaccia o no, è ormai irrinunciabile, anzi obbligatorio e se è vero che ormai si può reperire con facilità e che i prezzi sono stati calmierati, è altrettanto vero che molti si trovano in serie difficoltà economiche. “Abbiamo distribuito mascherine a tutta la popolazione – ha spiegato il sindaco Elena Ferrari – Inoltre siamo in costante contatto con la farmacia sullo stato delle forniture. Abbiamo deciso che questo graditissimo regalo servirà per chi si trova in uno stato di fragilità. Ringrazio molto questo filantropo che ha dato prova di grande generosità”. Le mascherine saranno distribuite dal Comune stesso a chi si trova in difficoltà.