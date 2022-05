Un attore bresciano interpreta in tv il migliore amico di Raoul Bova

L'intervista

Elia Moutamid, cresciuto a Rovato, è uno dei protagonisti della fiction in onda su Canale 5 "Giustizia per tutti".

di Stefania Vezzoli

Sarà uno dei protagonisti della fiction "Giustizia per tutti", in onda dal 18 maggio su Canale 5. Elia Moutamid, nato in Marocco e cresciuto a Rovato (anche se da qualche anno vive in città, a Brescia), nella serie interpreta Fabio, il migliore amico di Raoul Bova. Un ruolo importante per l’attore e regista, che alle spalle ha una carriera di tutto rispetto. Nel 2021 ha recitato nella sitcom "Before Pintus", lanciata ad aprile su Amazon Prime Video, mentre dietro la macchina da presa ha ottenuto diversi riconoscimenti (con il suo primo lungometraggio, "Talien", Moutamid ha conquistato il premio della Giuria al Torino Film Festival, mentre il suo lavoro successivo, "Kufid", ha debuttato al Torino Film Festival ed è stato inserito tra i 60 documentari della selezione ufficiale dei Nastri d’argento).

Di seguito l'intervista telefonica all'attore e regista, che con grande disponibilità ha condiviso con noi l'esperienza che lo porterà, da mercoledì 18 maggio, in prima serata su Canale 5. Un racconto da cui traspare il contagioso entusiasmo di Elia Moutamid e la sua grande passione per il cinema, ma anche la semplicità di un giovane (è nato nel 1982) che resta coi piedi ben piantati a terra e che si porta orgogliosamente dentro un curioso mix multiculturale in cui le origini marocchine della sua famiglia si mescolano alla "brescianità" dei territori in cui è cresciuto.