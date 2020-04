Un altro Alpino “è andato avanti”: il Gruppo di Ospitaletto saluta Luigi Bedussi. È stato consigliere dell’associazione.

Un altro Alpino “è andato avanti”: il Gruppo di Ospitaletto saluta Luigi Bedussi

È con grande tristezza che la famiglia e il Gruppo Alpini di Ospitaletto annunciano la scomparsa di Luigi Bedussi.

È mancato ieri, giovedì 2 aprile, facendo stringere nel lutto non solo la comunità ospitalettese, ma di tutta la provincia.

Era molto conosciuto proprio per il suo ruolo all’interno dell’associazione, dove ricopriva l’incarico di consigliere: pacato, ma allo stesso tempo risoluto, era una figura fondamentale per i compagni.

Generosità, onestà, cordialità e umanità erano le sue doti.

“Si è sempre dato da fare per il gruppo – ha ricordato il capogruppo Alessandro Bertoglio – Era molto partecipe agli eventi legati alla realtà degli Alpini, dalla stessa Festa Alpina ai vari incontri sezionali. Il gruppo non lo dimenticherà”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE