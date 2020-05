Ultimo saluto a Severino, ex vicepresidente dei Pensionati

E’ stato vicepresidente dell’associazione Pensionati e in particolare guida e punto di riferimento del gruppo di Erbusco. Venerdì mattina nella chiesa del cimitero la comunità ha dato l’ultimo saluto a Severino Turra.

Ultimo saluto a Severino

Sempre gentile, educato, disponibile. Severino Turra è stato una figura di riferimento per l’associazione Pensionati e in particolare per il centro di Erbusco. Membro del Direttivo ed ex vicepresidente, nel 2016, dopo dodici anni di instancabile impegno, aveva deciso di fare un passo indietro per lasciare spazio ai più “giovani”. Mercoledì, all’età di 88 anni, Severino ha chiuso gli occhi per sempre. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nel sodalizio oggi guidato da Renato Mingotti. I funerali sono stati celebrati venerdì 22 maggio alle 10 nella chiesa del cimitero di Erbusco.

