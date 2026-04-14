Uccise il marito al culmine di una lite: una petizione online per chiedere la grazia.

Una vicenda famigliare dai contorni tragici quella che ha visto al centro Raffaella Ragnoli, la donna che il 28 gennaio 2023 a Nuvolento ha ucciso a coltellate il marito Romano Fagoni all’apice di una lite. Quest’ultima scoppiata all’ora di cena mentre i due si trovavano a cena con uno dei figli. Il giovane che aveva assistito suo malgrado alla scena, aveva allertato i carabinieri.

La donna, in primo grado, è stata condannata all’ergastolo. In appello la condanna è scesa poi a 18 anni di carcere. Una pena comunque considerata eccessiva per Ragnoli che avrebbe agito per legittima difesa. Ecco quindi che è stata promossa una petizione su change.org nella quale si chiede la grazie.

“Con il cuore e con grande umanità, presentiamo questa petizione – queste le parole dei promotori – Raffaella Ragnoli ha vissuto nel buio per troppo tempo, in una condizione di violenza continua che molti di noi non possono nemmeno immaginare. Raffaella non ha scelto di diventare il simbolo di una tragedia, ma lo è diventata perché ha vissuto per anni nell’incubo di un abuso domestico. È stata portata al limite e la sua azione, sebbene irreparabile, è stata l’estremo disperato tentativo di sfuggire a un cerchio di violenza che sembrava inespugnabile. Raffaella non è un’assassina malvagia; è una donna che ha resistito oltre ogni ragionevole sopportazione alla brutalità quotidiana e che, nel momento di massimo sconforto, ha commesso un atto che le ha distrutto la vita. È fondamentale capire il contesto in cui questo tragico incidente è avvenuto per non giudicare frettolosamente e per offrire quella comprensione che così disperatamente merita”.

“Come Nazione, dobbiamo riflettere sul fatto che la violenza domestica è purtroppo un fenomeno ancora troppo diffuso e che molte vittime non trovano vie d’uscita adeguate. Raffaella ha pagato un prezzo enorme e continuerà a soffrire per ciò che ha fatto, ma condannarla ulteriormente sarebbe una vittoria della violenza stessa. In poche parole, offrire a Raffaella la Grazia non è solo un atto di misericordia, ma un riconoscimento della sua sofferenza e delle circostanze eccezionali in cui ha dovuto vivere”.

“Invitiamo il Presidente della Repubblica a considerare i dettagli agghiaccianti di questa storia e il contesto opprimente che ha portato Raffaella a compiere un gesto così disperato. Offrire la Grazia non cancellerà le ferite, ma sarà un passo verso una più grande consapevolezza e umanità. Per favore, aiutateci firmando questa petizione affinché Raffaella possa avere la possibilità di ricostruire la sua vita lontano dall’ombra della violenza. Ogni firma è un grido di solidarietà per tutte le vittime di abusi domestici che non trovano voce. Firma ora per chiedere giustizia per Raffaella Ragnoli”.