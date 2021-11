25 NOVEMBRE

Ad annunciarlo l'Amministrazione comunale di Castegnato, dove è avvenuto l'efferato femminicidio. Il 25 novembre l'inaugurazione.

Uccisa dall'ex compagno: una panchina rossa viene dedicata a Elena Casanova

Laddove è stata uccisa Elena Casanova è stata posata una panchina rossa, simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne.

A volere l'installazione, l'associazione Boom di Brescia che ha donato alla comunità di Castegnato questa seduta dal grande significato.

"Che possa invitare a riflettere e servire da monito" ha spiegato l'Amministrazione.

L'inaugurazione ufficiale avverrà la sera del 25 novembre, partendo da via Fiorita con una fiaccolata in collaborazione con la parrocchia che si snoderà per le strade del paese.